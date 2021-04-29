Басилашвили оказался в центре скандала, связанного с вымогательством денег

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили оказался в центре скандала. Он обвиняется в вымогательстве денег и нарушении условий контракта.



По словам бизнесмена Ираклия Качаравы, он вложил большую сумму в карьеру Басилашвили с целью получения процента от прибыли. Часть выигранных на турнирах средств грузинский теннисист должен был выплачивать Качараве. Но, как сообщил бизнесмен, Басилашвили не сдержал своё обещание.



Сумма иска к спортсмену составляет более $ 1 500,000. Юристы Качаравы утверждают, что в случае попадания Басилашвили в число 50 лучших теннисистов мира предпринимателю принадлежат 30% призовых денег, а также фиксированная доля от рекламной деятельности игрока. Напомним, что грузин занимает 35-е место в рейтинге ATP.



Адвокат предпринимателя Анна Джалагония сообщила, что Качарава спонсирует Басилашвили с 2015 года. Спортсмен не соблюдает условия соглашения с 2017 года. Басилашвили отказывается выплачивать необходимую сумму.

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