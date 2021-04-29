Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Басилашвили оказался в центре скандала, связанного с вымогательством денег

Басилашвили оказался в центре скандала, связанного с вымогательством денег
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили оказался в центре скандала. Он обвиняется в вымогательстве денег и нарушении условий контракта.

По словам бизнесмена Ираклия Качаравы, он вложил большую сумму в карьеру Басилашвили с целью получения процента от прибыли. Часть выигранных на турнирах средств грузинский теннисист должен был выплачивать Качараве. Но, как сообщил бизнесмен, Басилашвили не сдержал своё обещание.

Сумма иска к спортсмену составляет более $ 1 500,000. Юристы Качаравы утверждают, что в случае попадания Басилашвили в число 50 лучших теннисистов мира предпринимателю принадлежат 30% призовых денег, а также фиксированная доля от рекламной деятельности игрока. Напомним, что грузин занимает 35-е место в рейтинге ATP.

Адвокат предпринимателя Анна Джалагония сообщила, что Качарава спонсирует Басилашвили с 2015 года. Спортсмен не соблюдает условия соглашения с 2017 года. Басилашвили отказывается выплачивать необходимую сумму.

Пригрозил судье расправой и ушёл! Какой штраф получил Дамир Джумхур за свою выходку
Боснийский теннисист Дамир Джумхур, обиженный решением арбитра, наговорил много лишнего. За это получил дисквалификацию и попал на деньги.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021