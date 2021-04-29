Басилашвили оказался в центре скандала, связанного с вымогательством денег

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили оказался в центре скандала. Он обвиняется в вымогательстве денег и нарушении условий контракта.
По словам бизнесмена Ираклия Качаравы, он вложил большую сумму в карьеру Басилашвили с целью получения процента от прибыли. Часть выигранных на турнирах средств грузинский теннисист должен был выплачивать Качараве. Но, как сообщил бизнесмен, Басилашвили не сдержал своё обещание.
Сумма иска к спортсмену составляет более $ 1 500,000. Юристы Качаравы утверждают, что в случае попадания Басилашвили в число 50 лучших теннисистов мира предпринимателю принадлежат 30% призовых денег, а также фиксированная доля от рекламной деятельности игрока. Напомним, что грузин занимает 35-е место в рейтинге ATP.
Адвокат предпринимателя Анна Джалагония сообщила, что Качарава спонсирует Басилашвили с 2015 года. Спортсмен не соблюдает условия соглашения с 2017 года. Басилашвили отказывается выплачивать необходимую сумму.
- 30 апреля 2021
-
00:17
-
00:16
- 29 апреля 2021
-
23:49
-
23:25
-
23:03
-
22:36
-
22:24
-
21:39
-
21:25
-
21:03
-
20:30
-
20:06
-
19:40
-
19:15
-
19:06
-
18:36
-
18:15
-
17:48
-
17:32
-
17:13
-
16:51
-
15:37
-
15:11
-
14:33
-
13:44
-
13:34
-
12:22
-
12:03
-
11:38
-
10:59
-
10:09
-
09:38
- 28 апреля 2021
-
23:04
-
21:22
-
20:48