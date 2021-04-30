Белорус Ивашко неожиданно обыграл Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Мюнхене

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В четвертьфинальной встрече Ивашко сенсационно обыграл хозяина соревнований шестую ракетку мира и первого сеяного турнира Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:3 в пользу белоруса.
Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Ивашко 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Зверева — 5 эйсов, 13 двойных ошибок и 3 спасённых брейк-пойнта из 9.
В полуфинале соревнований Ивашко встретится с ещё одним немцем Яном-Леннардом Штруффом (7).
Призовой фонд турнира в Мюнхене составил более € 419 тыс. Отметим, что Александр Зверев дважды брал титул на родном корте (в 2017 и 2018 годах) и являлся главным претендентом в борьбе за победу в этом году.
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