Не дожал Надаля, зато выбил Зверева. Белорус Ивашко — главная сенсация турнира в Мюнхене

Полуфинал пройдёт без двухкратного чемпиона. Разбитые ракетки и другие страсти, которые кипят на кортах Баварии, — в видеообзоре.

Турнир ATP-250 в Мюнхене подходит к своей кульминации. В основной сетке наибольшее представительство, что логично, было у немцев: шесть игроков. Но только один из них дошёл до полуфинала, и это не Александр Зверев. Разбитые ракетки и другие страсти, которые кипят на кортах Баварии, — в нашем видеообзоре.

Зверев гонится за хет-триком в Мюнхене. Александр силён не только в «Баварских играх» Один белорусский теннисист сломал ракетку в прыжке, а другой – поборется со Зверевым за полуфинал. Шикарные видео с турнира в Мюнхене.

Вместо Зверева в четвёрку лучших пробился Ян-Леннард Штруфф. Во втором круге он за только за 2 часа 38 минут победил соотечественника Доминика Кёпфера — 7:6 (7:3), 6:7 (0:7), 6:2. Уже в первой партии Штруфф так разозлился на себя, что начал бить ракетку о кроссовки, а затем замахнулся и практически был готов выкинуть её на трибуну, но вовремя остановился.

Четвертьфинал против Филиппа Краиновича дался Ян-Леннарду ещё труднее: матч длился ровно три часа. Немец выиграл первый сет, во втором наступил спад, но он вернулся в партию с 0:4 и отыграл четыре сетбола. Более того, у Ян-Леннарда было два брейк-пойнта, чтобы полностью восстановить равновесие, но серб всё же своего добился. В третьем сете оба плохо держали свои подачи и сделали на двоих шесть брейков. Всё решилось на тай-брейке, который лучше провёл Штруфф — 6:4, 4:6, 7:6 (7:3). Одним из ключевых розыгрышей стал мяч в самом начале тай-брейка, когда Штруфф успел до низкого короткого мяча и укоротил вдоль сетки.

Следом на центральном корте появились Александр Зверев и Илья Ивашко. Белорусский квалифаер находится в отличной форме, и Звереву он навязал очень серьёзное сопротивление. Именно Ивашко первым сделал брейк и удерживал его до счёта 5:4, однако подать на сет не сумел и через пару минут уступил тай-брейк 5:7. Несмотря на успешный результат партии, Зверев явно был недоволен собой, часто кричал и бил ракеткой о корт. Да, Александр играл ниже своих возможностей, но надо отметить Ивашко, который бился за каждый мяч и не давал сопернику лёгких очков. В самой концовке второй партии Зверев сделал брейк, но затем провалил свой гейм, а при 5:6 допустил две двойные подряд и подарил сопернику ещё один гейм. Правда, на сетболе замечательно сыграл уже Илья, который красиво обвёл Александра справа кроссом.

У Зверева совсем не летела подача, он допустил за матч 14 двойных, много ошибался с задней линии и находился не в лучшем психологическом состоянии. В самом начале решающей партии немец вызвал на корт супервайзера, так как никакого доверия к главному арбитру у него уже не осталось. «Ну как вы не видите? Я попал!» — на эмоциях говорил Александр.

Илья же почувствовал уверенность и проводил красивые и размашистые атаки на задней линии. Он повёл 4:1, Зверев с огромным трудом брейк вернул, но затем допустил три двойные и ещё одну неточность при ударе слева. Ивашко надёжно подал на матч — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3.

Впервые в карьере Илья победил игрока топ-10 и вернулся в топ-100 мирового рейтинга. Неделю назад белорус не дожал Рафаэля Надаля в Барселоне, взяв стартовый сет, зато теперь в Мюнхене Илья стал главной сенсацией турнира — он выиграл у Зверева — первого сеяного турнира и двукратного чемпиона прошлых лет.

«Конечно, я хотел выиграть, но, наверное, никто не ожидал от меня, что сегодня именно я буду давать победное интервью», — заявил сразу после матча немного растерянный Илья.

Теперь полуфинал турнира в столице Баварии пройдёт без двукратного чемпиона. А Ивашко сыграет со Штруффом и попробует выйти в свой первый решающий матч в карьере.