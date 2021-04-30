Арина Соболенко в двух сетах обыграла Веру Звонарёву. Видеообзор

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 8 мая.

Звонарёва, успешно пройдя квалификацию, в основной сетке вышла на седьмую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Звонарёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница Соболенко 3 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и спасла 5 брейк-пойнтов из 9.

В матче второго круга Соболенко сразится с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105.