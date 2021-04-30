Арина Соболенко в двух сетах обыграла Веру Звонарёву. Видеообзор
Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 8 мая.
Звонарёва, успешно пройдя квалификацию, в основной сетке вышла на седьмую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Звонарёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница Соболенко 3 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и спасла 5 брейк-пойнтов из 9.
В матче второго круга Соболенко сразится с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105.
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