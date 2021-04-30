Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Арина Соболенко в двух сетах обыграла Веру Звонарёву. Видеообзор

Арина Соболенко в двух сетах обыграла Веру Звонарёву. Видеообзор
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 8 мая.

Звонарёва, успешно пройдя квалификацию, в основной сетке вышла на седьмую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Звонарёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Её соперница Соболенко 3 раза подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и спасла 5 брейк-пойнтов из 9.

В матче второго круга Соболенко сразится с ещё одной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 549 105.

«Всегда любовалась маминой медалью». Как Олимпиада-80 связала хоккей на траве и теннис
Звонарёва, Агасси, Петрова, Кузнецова и другие звёзды тенниса – продолжатели олимпийских династий.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021