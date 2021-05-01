Федерер обратился к объявившему о завершении карьеры украинцу Долгополову в «Инстаграме»

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер обратился к украинцу Александру Долгополову после того, как тот объявил о завершении карьеры.

Долгополов выложил в своём «инстаграме» скриншот личной переписки с Федерером.

«Поздравляю с потрясающей карьерой, спасибо за все те весёлые времена на тренировочных кортах. Моя команда всегда любила смотреть, как ты играешь, ты и сам это знаешь. Береги себя, мои наилучшие пожелания, надеюсь, мы ещё как-нибудь увидимся. Впереди тебя ждёт только самое лучшее», — написал Федерер.

«Это пожелание сделало мой день, оно особенное. Я безмерно уважаю Федерера, он – великий и добрый, мы несколько лет готовились вместе, советы, которые я получил от него, – бесценны», — отреагировал на послание украинец.