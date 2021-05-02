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Циципас назвал просчёты, которые он допустил в проигранном финале с Надалем в Барселоне

Циципас назвал просчёты, которые он допустил в проигранном финале с Надалем в Барселоне
Теннис / ATP 0
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Пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас вспомнил о финальном матче турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), где ему противостоял испанский теннисист Рафаэль Надаль. Циципас уступил со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7, однако, по его словам, извлёк из того поражения уроки.

«Вероятно, в определённые моменты матча я должен был действовать решительнее, а не ждать действий с его стороны. Когда вспоминаю тот матч, иногда мне начинает казаться, что я был слишком пассивным. Я мог бы рискнуть немного больше, мог бы сделать что-то непредсказуемое, и всё, быть может, сложилось бы иначе», — приводит слова Циципаса ATP.

После финала в Барселоне счёт в личном противостоянии Надаля и Циципаса в официальных матчах стал 7-2 в пользу титулованного испанского теннисиста.

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