Стефанос Циципас признался, что посещает спортивного психолога

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как справляется с негативными эмоциями.

«Кажется, что я стал спокойнее? Да, я работал над контролем эмоций. Не люблю видеть себя раздражённым, к тому же это совсем не помогает. Предпринимаю серьёзные шаги, чтобы никогда не терять контроль.

Признаюсь, я обратился к человеку, который мне помогает в этой области, спортивному психологу. Что мне это даёт? Это помогает лучше понять себя. Я знаю, что я профессиональный теннисист, и поэтому должен посвящать этой деятельности много времени. Но иногда чувствую себя каким-то потерянным, как будто всё остальное не имеет значения. Мне нужно понять всего себя. С помощью специалиста это становится проще», — приводит слова Циципаса El Mundo.

Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы