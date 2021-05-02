Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стефанос Циципас признался, что посещает спортивного психолога

Стефанос Циципас признался, что посещает спортивного психолога
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как справляется с негативными эмоциями.

«Кажется, что я стал спокойнее? Да, я работал над контролем эмоций. Не люблю видеть себя раздражённым, к тому же это совсем не помогает. Предпринимаю серьёзные шаги, чтобы никогда не терять контроль.

Признаюсь, я обратился к человеку, который мне помогает в этой области, спортивному психологу. Что мне это даёт? Это помогает лучше понять себя. Я знаю, что я профессиональный теннисист, и поэтому должен посвящать этой деятельности много времени. Но иногда чувствую себя каким-то потерянным, как будто всё остальное не имеет значения. Мне нужно понять всего себя. С помощью специалиста это становится проще», — приводит слова Циципаса El Mundo.

Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы
Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились
Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что внутренняя прочность – это его русская часть.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021