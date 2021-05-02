Стефанос Циципас признался, что посещает спортивного психолога
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как справляется с негативными эмоциями.
«Кажется, что я стал спокойнее? Да, я работал над контролем эмоций. Не люблю видеть себя раздражённым, к тому же это совсем не помогает. Предпринимаю серьёзные шаги, чтобы никогда не терять контроль.
Признаюсь, я обратился к человеку, который мне помогает в этой области, спортивному психологу. Что мне это даёт? Это помогает лучше понять себя. Я знаю, что я профессиональный теннисист, и поэтому должен посвящать этой деятельности много времени. Но иногда чувствую себя каким-то потерянным, как будто всё остальное не имеет значения. Мне нужно понять всего себя. С помощью специалиста это становится проще», — приводит слова Циципаса El Mundo.
Циципас: люблю делать что-то по старинке, медленно. Я романтик, которому нравятся розы
Грек Циципас – о русском дедушке: он играл вместе с Яшиным. Жаль, что мы не встретились
Греческий теннисист Стефанос Циципас считает, что внутренняя прочность – это его русская часть.
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