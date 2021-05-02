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Виктория Азаренко снялась с турнира в Мадриде из-за травмы поясницы

Виктория Азаренко снялась с турнира в Мадриде из-за травмы поясницы
Теннис / WTA 0

15-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко из-за травмы поясницы снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в одиночном и парном разряде. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

В одиночном разряде Азаренко вышла во второй круг соревнований, на старте обыграв россиянку Екатерину Александрову со счётом 7:5, 3:6, 6:1. В следующем раунде белоруска должна была сразиться с американкой Джессикой Пегулой. Из-за отказа Виктории Пегула без борьбы вышла в третий круг, где её ждёт ещё одна белоруска — седьмая ракетка мира Арина Соболенко.

На турнир в парном разряде Азаренко заявилась с представительницей Туниса Онс Жабер, на старте они должны были сыграть с российским дуэтом Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой.

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