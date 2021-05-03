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Басилашвили, завоевавший титул в Мюнхене, признался, что играет без тренера

Басилашвили, завоевавший титул в Мюнхене, признался, что играет без тренера
Теннис / ATP 0

35-я ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили заявил, что в данный момент играет на турнирах без помощи личного тренера.

Ранее на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия) Басилашвили завоевал пятый титул в карьере и второй в текущем сезоне. Также он выигрывал в Пекине (2018), Гамбурге (в 2018-м и 2019-м) и Дохе (2021).

«Сейчас я не ищу тренера, но путешествую с физио и тренером по физподготовке», — приводит слова Басилашвили сайт ATP.

Напомним, по ходу турнира в Мюнхене появилась информация, что Басилашвили отказывается выплачивать проценты от прибыли бизнесмену Ираклию Качараве, который спонсировал его с 2015 года. Сам Басилашвили пока никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

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