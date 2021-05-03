Рафаэль Надаль: Мадрид – самый сложный грунтовый турнир для меня

Двадцатикратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Мадрид – самый сложный для меня грунтовый турнир, все это знают. Но в то же время он для меня один из самых эмоциональных, ведь я играю дома. У нас снова будет возможность играть со зрителями. Для меня это многое значит. Я очень рад сюда вернуться.

Что касается тенниса, то здесь ситуация действительно немного сложнее. Труднее контролировать розыгрыши. Я добивался здесь успеха, хорошо проводил турниры. Я рад вернуться и надеюсь, что буду готов играть хорошо.

У меня всегда одинаковый настрой: приехать на турнир, как следует подготовиться и постараться со старта соревноваться на самом высоком уровне», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Отметим, что Надаль пять раз в карьере брал титул в Мадриде.