Тим – о поведении Пэра: если не хочешь играть, оставайся дома

Четвёртая ракетка мира, австриец Доминик Тим ответил на вопрос, понимает ли он, с чем связано неприемлемое поведение французского теннисиста Бенуа Пэра в туре.
Напомним, после поражения в Монте-Карло француз сказал, что «ему плевать на игру и он больше не может играть на этом кладбище», а в Барселоне плюнул в сторону судейской вышки из-за несогласия с решениями арбитра.
«Да, многим тяжело, но я этого не понимаю. Если не хочешь играть, оставайся дома. Если нет мотивации, никто играть не заставляет.
По-моему я поступил правильнее: взял перерыв, отказался от трёх-четырёх турниров, и в какой-то момент мотивация вернулась. Думаю, если ты играешь в туре, ты всегда должен быть в состоянии соревноваться, даже если чувствуешь себя не на 100%. Если не хочется играть, то лучше взять отпуск», — приводит слова Тима издание El Pais.
Ранее появилась информация о том, что Федерация тенниса Франции (FFT) исключила Пэра из заявки сборной Франции на Олимпиаду в Токио (Япония).
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