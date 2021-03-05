Пэр плевал на корт и умышленно совершал двойные ошибки в матче турнира в Буэнос-Айресе

Французский теннисист Бенуа Пэр отметился эмоциональным поведением в ходе матча турнира в Буэнос-Айресе с аргентинцем Франсиско Серундоло, сообщает The West Australian.

Пэр вышел из себя во втором сете, когда судья засчитал его сопернику эйс. 31-летний француз пытался доказать, что мяч был в ауте, и показывал на отметку на корте. Затем он плюнул на отметку и стал выкрикивать нецензурные выражения. За это Бенуа получил предупреждение.

По ходу сета Пэр опять плюнул на корт и стал спорить судьёй, в результате чего получил второе предупреждение, а его сопернику был отдан один розыгрыш.

Подавая при счёте 1:5 в третьем сете, француз умышленно выполнил две двойные ошибки. Серундоло одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:1. Его следующим соперником будет испанец Пабло Андухар.