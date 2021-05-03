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17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля

17-летний Алкарас Гарфия побил достижение Надаля
Теннис / ATP 0
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17-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия в первом круге турнира в Мадриде обыграл представителя Франции Адриан Маннарино со счётом 6:4, 6:0. Испанец впервые выиграл матч на «Мастерсе».

Также он стал самым молодым победителем матча в истории турнира в Мадриде. Он побил рекорд своего соотечественника Рафаэля Надаля, который в 2004 году выиграл матч в испанской столице в возрасте 18 лет.

Кстати, именно с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Алькарас и сыграет в матче второго круга соревнования. Встреча пройдёт в среду, в день рождения Алкараса, которому исполнится 18 лет.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 614 465. Финал пройдёт 9 мая. Действующим победителем турнира является представитель Сербии Новак Джокович. В финале 2019 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.

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