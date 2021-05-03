Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от турнира в Мадриде. Свой путь на турнире австриец начнёт с матча второго круга против победителя встречи Пабло Андухар (Испания) — Маркос Гирон (США).
«Если я взгляну на предыдущие годы, то турнир в Мадриде всегда был отличным соревнованием для меня. Здешние условия идеально подходят для моей игры, не так ли? Однако я возвращаюсь после довольно долгого перерыва без матчей в Туре, поэтому ожидания довольно низкие, но посмотрим.
Думаю, я вернулся на очень хороший уровень. Последние две недели я очень хорошо тренировался. Но дело в том, что я пропускаю матчи, пропускаю соревнования с лучшими игроками, которые играют здесь на уровне Masters 1000. Не ожидаю от себя, что вернусь сразу же – выиграю у любого, с кем столкнусь. Думаю, это займёт некоторое время», — приводит слова Тима Tennis Head со ссылкой на ATP Tennis TV.
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