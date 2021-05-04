Будапешт отказался от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021

Венгерская теннисная ассоциация отказалась от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021 в Будапеште из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.
«Мы тесно работали с правительством Венгрии и Венгерской теннисной ассоциацией (HTA), чтобы рассмотреть все возможные варианты проведения финала в этом году. После добросовестной совместной работы в течение прошлого года мы были удивлены и разочарованы, узнав, что HTA больше не считает возможным проведение турнира в Будапеште. У ITF не было другого выбора, кроме как расторгнуть соглашение с Венгрией и изучить альтернативные варианты», — приводит слова Хаггерти Reuters.
Напомним, Будапешт выиграл право на проведение финала в 2020 году, однако турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Соревнования перенесли на период с 13 по 18 апреля, но впоследствии снова отложили на неопределённый срок.
- 4 мая 2021
-
14:00
-
13:30
-
12:56
-
12:27
-
12:00
-
11:37
-
10:57
-
10:24
-
09:55
-
00:32
- 3 мая 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:23
-
21:49
-
21:24
-
20:48
-
19:50
-
19:27
-
18:44
-
18:03
-
17:34
-
17:05
-
16:25
-
15:01
-
14:25
-
13:46
-
12:34
-
11:50
-
11:32
-
11:01
-
10:46
-
10:27
-
09:38
-
09:19
-
08:25