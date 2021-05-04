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Будапешт отказался от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021

Будапешт отказался от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021
Теннис / Кубок Федерации 0
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Венгерская теннисная ассоциация отказалась от проведения финала Кубка Билли Джин Кинг-2021 в Будапеште из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти.

«Мы тесно работали с правительством Венгрии и Венгерской теннисной ассоциацией (HTA), чтобы рассмотреть все возможные варианты проведения финала в этом году. После добросовестной совместной работы в течение прошлого года мы были удивлены и разочарованы, узнав, что HTA больше не считает возможным проведение турнира в Будапеште. У ITF не было другого выбора, кроме как расторгнуть соглашение с Венгрией и изучить альтернативные варианты», — приводит слова Хаггерти Reuters.

Напомним, Будапешт выиграл право на проведение финала в 2020 году, однако турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Соревнования перенесли на период с 13 по 18 апреля, но впоследствии снова отложили на неопределённый срок.

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