Марта Костюк: со Свитолиной сборной Украины по силам выиграть Кубок Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, какую роль в сборной Украины играет пятая ракетка мира Элина Свитолина.

«Честно, я верю, что пока Элина Свитолина играет за сборную, нам по силам выиграть Кубок Билли Джин Кинг. Я верю, что это возможно, и мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы его завоевать. Конечно, это было бы чудесно, потому что выиграть в команде — это ещё более особенные эмоции, чем когда выигрываешь сам. Это было бы достижением для многих людей, которые проделали большую работу, чтобы собрать всё воедино. Если мы сможем это сделать, это будет особенным событием в моей жизни.

Верю, что эта команда сможет достичь особенных результатов в следующие несколько лет. Если я так говорю, это значит, что я действительно в это верю. Есть подрастающее поколение теннисисток, о которых мы узнаем в ближайшие годы. Они смогут сделать команду ещё сильнее. Мы будем двигаться вперёд шаг за шагом, так как это часть пути», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».

Ранее Свитолина помогла национальной сборной оформить общую победу в матчевом противостоянии с командой Японии в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Украинки победили со счётом 3:0. Два очка из трёх в копилку команды принесла именно Свитолина.

Элина Свитолина оформила общую победу Украины над Японией в Кубке Билли Джин Кинг