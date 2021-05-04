«Ты же не знаешь русский». Рублёв поспорил с судьёй из-за предупреждения за ругань

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение от судьи на вышке за то, что выкрикнул слово «сильнее» после проигранного очка. Это произошло в середине третьего сета при счёте 3:3 в матче с американцем Томми Полом на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), который Рублёв выиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Рублёва возмутила реакция судьи, и он вступил с ним в диалог, который попал в трансляцию:

Рублёв: Нет, нет, нет. Я сказал себе, что нужно бить сильнее, за это нельзя давать предупреждение.

Судья: Я должен.

Рублёв: Что значит — должен? Из-за тебя меня теперь оштрафуют.

Судья: Скорее всего, не оштрафуют, но это звучало как плохое слово.

Рублёв: Ты же не знаешь русский. Я сказал, нужно бить сильнее.

Судья: Возможно, я услышал другое.

Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Томми Пола