Поражение Карена Хачанова на старте «Мастерса» в Мадриде. Видеообзор

Сегодня, 4 мая, российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречался с японцем Кеем Нисикори. Карен уступил со счётом 7:6 (8:6), 2:6, 2:6 и вылетел с соревнований.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 19 минут. Хачанов 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Нисикори, занимающий 43-е место в рейтинге ATP, не выполнил ни одного эйса, 2 раза ошибся на подаче и использовал 6 шансов из 7 взять подачу соперника. Отметим, что в ходе второго сета россиянин брал медицинский тайм-аут.
Карен Хачанов проиграл Нисикори на старте «Мастерса» в Мадриде
В следующем раунде японец встретится с пятым сеяным немцем Александром Зверевым.
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея. Первым номером посева стал испанец Рафаэль Надаль — пятикратный чемпион турнира в Мадриде.
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