Рублёв обыграл американца Пола и вышел в третий круг турнира в Мадриде. Видеообзор

Сегодня, 4 мая, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).



В матче второго круга шестой сеяный Рублёв в трёх сетах обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Отметим, что оба теннисиста выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде — Рублёв в 2014 году, Пол в 2015-м.



Рублёв 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Пола — 7 эйсов, 1 невынужденная ошибка и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.

Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем матча между Роберто Баутистой-Агутом (Испания) и Джоном Иснером (США).



Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.