Рублёв обыграл американца Пола и вышел в третий круг турнира в Мадриде. Видеообзор

Сегодня, 4 мая, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче второго круга шестой сеяный Рублёв в трёх сетах обыграл американца Томми Пола со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Отметим, что оба теннисиста выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в одиночном разряде — Рублёв в 2014 году, Пол в 2015-м.
Рублёв 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Пола — 7 эйсов, 1 невынужденная ошибка и 3 спасённых брейк-пойнта из 8.
Андрей Рублёв пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде
В следующем круге Рублёв сыграет с победителем матча между Роберто Баутистой-Агутом (Испания) и Джоном Иснером (США).
Призовой фонд турнира в Мадриде составил более € 2,6 млн. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович, который принял решение пропустить текущий розыгрыш трофея.
- 4 мая 2021
-
21:29
-
21:09
-
20:58
-
20:37
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:43
-
19:25
-
19:03
-
18:46
-
18:00
-
17:48
-
17:37
-
17:29
-
16:52
-
16:24
-
16:12
-
15:20
-
14:32
-
14:24
-
14:00
-
13:30
-
12:56
-
12:27
-
12:00
-
11:37
-
10:57
-
10:24
-
09:55
-
00:32
- 3 мая 2021
-
23:26
-
22:48
-
22:23
-
21:49