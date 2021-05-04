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Павлюченкова в упорной борьбе выиграла матч третьего круга на турнире в Мадриде

Павлюченкова в упорной борьбе выиграла матч третьего круга на турнире в Мадриде
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче третьего круга на турнире в Мадриде (Испания).

41-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы США 14-го номера мирового рейтинга Дженнифер Брэйди. Матч завершился в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.

Павлюченкова оформила 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Брэйди 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинальном поединке российская теннисистка сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Каролиной Муховой (Чехия).

Напомним, что турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,5 млн. Действующей победительницей турнира является голландская теннисистка Кики Бертенс.

Мадрид (ж). 3-й круг
04 мая 2021, вторник. 18:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		6 8 6
5 		7 10 3
         
Дженнифер Брэйди
США
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