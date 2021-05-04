Павлюченкова в упорной борьбе выиграла матч третьего круга на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче третьего круга на турнире в Мадриде (Испания).



41-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы США 14-го номера мирового рейтинга Дженнифер Брэйди. Матч завершился в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.



Павлюченкова оформила 3 эйса, совершила 6 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Брэйди 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.



В четвертьфинальном поединке российская теннисистка сыграет с победительницей матча между Марией Саккари (Греция) и Каролиной Муховой (Чехия).



Напомним, что турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,5 млн. Действующей победительницей турнира является голландская теннисистка Кики Бертенс.

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