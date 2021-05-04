Бенуа Пэр: в отличие от других, мне не нужно много тренироваться, чтобы хорошо играть

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился мнением о необходимых условиях, выполняя которые он будет демонстрировать хорошую игру.

«В отличие от других игроков, мне не нужно много тренироваться, чтобы хорошо играть. Я лишь должен сохранять хорошее самочувствие. Конечно, я не разучился играть в теннис. До пандемии я был 22-й ракеткой мира», — приводит слова Пэра журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 4 мая, на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Пэр встречался с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. Со счётом 6:4, 7:5 победу одержал француз и пробился в следующий круг соревнований, где ему будет противостоять представитель Греции Стефанос Циципас.