Бенуа Пэр: в отличие от других, мне не нужно много тренироваться, чтобы хорошо играть
Французский теннисист Бенуа Пэр поделился мнением о необходимых условиях, выполняя которые он будет демонстрировать хорошую игру.
«В отличие от других игроков, мне не нужно много тренироваться, чтобы хорошо играть. Я лишь должен сохранять хорошее самочувствие. Конечно, я не разучился играть в теннис. До пандемии я был 22-й ракеткой мира», — приводит слова Пэра журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 4 мая, на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Пэр встречался с грузинским теннисистом Николозом Басилашвили. Со счётом 6:4, 7:5 победу одержал француз и пробился в следующий круг соревнований, где ему будет противостоять представитель Греции Стефанос Циципас.
Пэр отметил победу над Басилашвили вместе с болельщиками, присутствовавшими на трибунах
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