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Павлюченкова — о выходе в четвертьфинал турнира в Мадриде: какой матч, какие ощущения!

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями у себя в «инстаграме» после победы в матче третьего круга турнира в Мадриде.

«Очень рада вернуться в четвертьфинал здесь. ️ Какой матч, какие ощущения сегодня вечером!» — подписала Павлюченкова фотографии со встречи.

Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Анастасии Павлюченковой.

41-я ракетка мира оказалась сильнее представительницы США 14-го номера мирового рейтинга Дженнифер Брэйди. Матч завершился в трёх сетах со счётом 7:5, 6:7 (8:10), 6:3 в пользу россиянки. Встреча продолжалась 2 часа 47 минут.



В четвертьфинальном поединке российская теннисистка сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.



Турнир WTA в Мадриде проходит с 29 апреля по 8 мая 2021 года. Призовой фонд составляет более € 2,5 млн.