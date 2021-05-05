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Аслан Карацев победил девятую ракетку мира Диего Шварцмана на «Мастерсе» в Мадриде

Аслан Карацев победил девятую ракетку мира Диего Шварцмана на «Мастерсе» в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира в Мадриде (Испания). В матче второго круга он обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Карацева. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Карацев выполнил семь эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник Шварцман один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.

В матче третьего круга Карацев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, победившего Дениса Шаповалова из Канады со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в матче сторого круга.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 12:10 МСК
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
2 		6 6
         
Аслан Карацев
27
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Аслан Карацев поднялся на третье место в туре по количеству выигранных матчей
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