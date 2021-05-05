Аслан Карацев победил девятую ракетку мира Диего Шварцмана на «Мастерсе» в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира в Мадриде (Испания). В матче второго круга он обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.
Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Карацева. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Карацев выполнил семь эйсов, совершил шесть двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. Его соперник Шварцман один раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов.
В матче третьего круга Карацев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, победившего Дениса Шаповалова из Канады со счётом 6:4, 5:7, 6:4 в матче сторого круга.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.
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