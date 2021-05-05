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Даниил Медведев прервал серию из шести подряд поражений на грунте

Даниил Медведев прервал серию из шести подряд поражений на грунте
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Мадриде (Испания), прервав серию из шести подряд поражений на грунте. В матче второго круга он обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина.

Для победы россиянину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут.

Медведев выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. Его соперник ни разу не подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев поспорит с с представителем Чили Кристьяном Гарином, победившим Доминика Кёпфера из Германии со счётом в двух сетах 6:3, 6:4 в матче второго круга.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

Мадрид (м). 2-й круг
05 мая 2021, среда. 12:10 МСК
Алехандро Давидович Фокина
49
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Даниил Медведев
3
Россия
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