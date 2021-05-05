Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели

Российский теннисист Даниил Медведев через две недели имеет шанс стать первой ракеткой мира, сообщает ATP Tour.

В настоящее время Медведев занимает третье место в мире, уступив испанцу Рафаэлю Надалю второе место. Россиянин отстает от серба Новака Джоковича на 2263 очка. Но этот разрыв не так велик, как кажется. Если Медведев выиграет свой первый титул ATP Masters 1000 на грунтовых кортах в Мадриде или Риме и выйдет, по крайней мере, в полуфинал на другом турнире, а Джокович не выйдет в финал в Риме, то Даниил возглавит рейтинг.



Стоит напомнить, что россиянин никогда не проходил первый матч в Мадриде, Риме или на «Ролан Гаррос», а также потерпел шесть поражений подряд на грунте.

Сегодня в Мадриде Медведев проводит свой первый матч на турнире. Его соперником является испанец Алехандро Давидович Фокина.