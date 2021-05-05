«Нельзя повредить грунт, он и так испорчен!» Медведев швырял ракетку, но всё же победил

Даниил Медведев, который до этого никогда не выигрывал матчей на «Мастерсе» в Мадриде, наконец, одержал свою первую победу на этом престижном турнире. Россиянин ругался на грунт, швырял ракетку, спорил с судьёй, но, возможно, негативные эмоции ему помогли пробиться в 1/8 финала.

Даниил Медведев позже всех начал грунтовый сезон. Первоначально он должен был выступать на «Мастерсе» в Монте-Карло, но все планы спутал положительный тест на коронавирус, из-за которого россиянин отложил старт на 3 недели. В итоге дебютный грунтовый матч в 2021 году пришёлся на «Мастерс» в Мадриде. Отложенный старт и скомканная подготовка осложнили и без того непростые отношения Медведева с этим покрытием. «Я не скрываю, что мне не нравится грунт. Каждый раз, когда я тренируюсь на грунте, то выкладываюсь на все 100% и играю с полной отдачей, пусть мне это и нелегко даётся. Но, если честно, грунт мне ничем не импонирует. Здесь всегда плохой отскок, после матча ты весь грязный», — признался Медведев ещё когда не знал, что пропустит Монте-Карло.

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К счастью, Даниил недолго сидел на изоляции и перенёс заболевание без видимых последствий. «Первые несколько дней мы тщательно проверяли реакцию сердца и лёгких на нагрузку. Мы очень внимательно относились к его любым ощущениям – будь то головные боли или усталость – чтобы скорректировать наши подходы к тренировкам. Вы не можете относиться к этой неделе «отдыха» несерьёзно, как будто ничего не было, особенно если человек заразился малоизученным вирусом», — рассказал тренер россиянина Жиль Сервара. Сам Медведев после возвращения, уже в Мадриде, поделился с журналистами подробностями своего состояния: «У меня были симптомы сильной простуды. Нос и горло были немного заложены, несколько дней чувствовал слабость. Но на этом всё. Возвращаться было непросто – особенно первые четыре-пять дней. Потому что до этого десять дней пролежал в кровати. Но я полторы недели хорошо тренировался».

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По словам Медведева, Мадрид – наиболее благоприятный для него турнир на грунте. Это связано с особенностями расположения города – 667 м над уровнем моря: «Не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Мои удары и движение не работают на этом покрытии. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще всё бесит, мне не нравится находиться на корте – что для меня странно. Но потом я привыкаю, и все идёт лучше. Моя цель на грунтовый сезон – выиграть хотя бы по матчу. Конечно, хочется и титулы, но на грунте нужно двигаться поступательно и адаптироваться. Меня мотивирует то, что я способен побеждать. Два года назад я обыгрывал на грунте лучших. Я был в хорошей форме и понимал, что способен на это. В Мадриде мне может быть проще, чем на других грунтовых турнирах, потому что город на возвышенности, и это делает корты чуть больше похожими на хард».

Медведев на грунтовых турнирах перед сезоном-2021:

победы – 10 поражения – 18 Монте-Карло-17-19 5 (Фучович, Ж.Соуза, Албот, Циципас, Джокович) 3 (Ф.Лопес, Нисикори, Лайович) Будапешт-17 0 1 (Джере) Эшторил-18 0 1 (Ж.Соуза) Барселона-19 4 (Рамос, Макдональд, Джарри, Нисикори) 1 (Тим) Мадрид-18-19 0 2 (Эдмунд, Пелья) Рим-18-19 0 2 (Хасе, Кирьос) Ницца-16 0 1 (Пелья) Лион-17 0 1 (Симон) «Ролан Гаррос»-17-20 0 4 (Бонзи, Пуй, Эрбер, Фучович) Гамбург-16,20 1 (Штруфф) 2 (Химено-Травер, Умбер)

Как высоко сеянный на «Мастерсе» в Мадриде, Даниил пропустил первый круг, а во втором ему достался Алехандро Давидович Фокина. Испанец с русскими корнями моложе Медведева на 3 года и 4 месяца и входит сейчас в топ-50. Ранее соперники друг с другом не встречались. «Конечно, мне будет сложнее, нежели другим парням. К примеру, на старте я буду играть с Алехандро Давидовичем Фокина. Он провёл на грунте уже четыре турнира. А я – ноль. Мне определённо нужно выиграть несколько матчей, чтобы набраться уверенности, потому что это самое главное», — заявил Даниил.

В первом сете какое-то время теннисистам понадобилось, чтобы войти в игру. Они были сконцентрированы прежде всего на своей подаче. А вот в 5-м гейме Даниил проявил упорство, воспользовался ошибками испанца и с третьей попытки сделал брейк. Любопытно, что на первом брейк-пойнте Давидович Фокина выполнил подачу с руки. Медведев успел добежать и принять, но испанец тут же его обвёл.

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На переходе Алехандро вызвал врача, но проблема оказалась несерьёзной. После этого небольшого перерыва он тут же сделал обратный брейк – 3:3. В следующих геймах на подаче испанца у Медведева было ещё 4 брейк-пойнта, но реализовать их россиянину не удалось. А вот Давидович Фокина в 10-м гейме со второго брейк-пойнта и одновременно сетбола поставил победную точку в партии – 6:4 за 51 минуту. Медведев от досады пару раз ударил ракеткой о корт, сел на свою скамейку, ещё раз швырнул ракетку и проворчал: «Я не хочу играть на этом покрытии!». Судья сделал россиянину замечание и попросил не портить корт, на что Даниил заметил: «Нельзя повредить грунт, он и так испорчен!»

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «инстаграме» ATP Tennis TV.

Выплеск негативных эмоций, возможно, и помог Медведеву. Во втором сете россиянин сделал брейк первым – 2:1. И вообще смотрелся увереннее – выдерживал длинные ралли, добиваясь успеха. Порой и соперник ему помогал своими ошибками. Испанец пытался давить на соперника и выходить к сетке, но Даниил частенько ловил его на успешных контратаках. Тем не менее в 6-м гейме Алехандро вцепился в подачу Медведева и с 4-го брейк-пойнта сравнял счёт в партии – 3:3. Но равновесие продолжалось недолго – россиянин снова повёл с брейком и это преимущество удержал до конца сета. Сначала он не реализовал сетбол на приёме, а затем заработал ещё три на своей подаче и добился успеха – 6:4 за 46 минут.

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Третий сет прошёл под диктовку Даниила. Уже на старте у него было два брейк-пойнта, которые россиянин не реализовал. Однако затем Медведев взял 5 геймов – 5:1. В концовке партии Давидович Фокина всё-таки взял ещё одну свою подачу, но в итоге всё завершилось победой россиянина – 4:6, 6:4, 6:2 за 2 с лишним часа.

Вот так россиянин впервые выиграл на «Мастерсе» в Мадриде. Он не побеждал на грунте с ATP-500 в Барселоне-2019. С тех пор он потерпел 6 подряд поражений на этом покрытии. Любопытно, что, когда Даниил ставил на камере автограф победителя, он написал: «Люблю грунт».

Права на видео принадлежат ATP Media. Посмотреть видео можно в «твиттере» ATP Tennis TV.

Неужели наш чемпион, наконец, «подружится» с этим покрытием? В 1/8 финала Медведев в четверг, 6 мая, сразится с неуступчивым чилийцем Кристьяном Гарином.