Камельзон — Карацеву: если прошёл Шварцмана, то иди дальше

Заслуженный тренер Украины и России Владимир Камельзон прокомментировал выход в третий круг турнира в Мадриде двух российских теннисистов. Даниил Медведев обыграл представителя Испании Алехандро Давидович Фокина, прервав серию из шести поражений подряд на грунте. Аслан Карацев четвёртый раз в сезоне и карьере обыграл соперника из топ-10. На этот раз им оказался девятая ракетка мира Диего Шварцман.

«Карацев выиграл потрясающий матч. Шварцман — известная аргентинская звезда. Всегда трудно обыгрывать звёзд. Но они ничего не могут поделать с Карацевым, который творит уже на протяжении длительного времени. Изначально я думал, что Аслан не пройдёт Шварцмана, потому что тот и ногами хорошо работает, и мяч может держать до посинения. Но для нашего Карацева, который обыграл первую ракетку мира, ничего не страшно. Я недавно был на его тренировке, и объяснил ему, что если ты обыграл Джоковича, значит нет в мире игрока, которому ты можешь проиграть. Он же его обыграл у него дома, на его турнире, после такого должен быть запредельный психологический запал. Я наблюдал тренировки Карацева — он необыкновенно хорошо физически готов. У Аслана мощно идут удары, как справа, так и слева. Карацев показал игру на полную десятку мирового тенниса.



Проиграв первый сет, он сумел справиться в борьбе. Очень важно, когда побеждаешь в борьбе. Я слушал его интервью — Аслан очень скромный. Говорил: хорошо, что выиграл при плохой игре. Это для меня новое определение. Пока ты не выиграл последний мяч и не пожал руку — ты не победил. Надо бороться до последнего мяча. Есть хорошее выражение Тэтчер: «Никогда не проигрывай, тогда ты увидишь, как проигрывают другие». Мужской теннис очень высоко поднялся, чего я не могу сказать про женский. Я рад победе именно над Шварцманом, потому что он один из боевых игроков первой десятки.



Готов ли Карацев бороться за топ-15? Я ему всегда говорил, что если победил один раз, то побеждай и другой. Если прошёл Шварцмана, то иди дальше. А там, конечно, придёт другой игрок, но уже с другими манерами. Все время надо начинать сначала. Это не легкая атлетика и плавание. Здесь каждый раз надо выходить на новую работу.



Что касается Медведева, то он артист ещё тот. Ни на кого не похож, а показывает высоченный теннис. Сейчас он начинает набирать форму. Думаю, хорошую игру можно от него ждать через два-три турнира. В теннисе форму надо набрать. Если ты её не набираешь, то появляются изъяны. А изъяны влияют на психологическое состояние игрока», — сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Тарпищев — о победе Карацева: обыграть на грунте Шварцмана — дорогого стоит