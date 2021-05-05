Арина Соболенко в день рождения вышла в полуфинал в Мадриде на отказе соперницы
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала соперницей россиянки Анастасии Павлюченковой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Пятая сеяная Соболенко вышла в полуфинал на отказе соперницы — 13-й ракетки турнира Элисе Мертенс из Бельгии. В свой день рождения Соболенко выиграла у Мертенс первый сет со счётом 6:1, а, уступая во второй партии 0:4, бельгийка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого бедра.
Теннисистки провели на корте 59 минут. Соболенко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре брейк-пойнта. Мертенс подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и не сумела использовать ни одну из трёх возможностей взять подачу соперницы.
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