Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Арина Соболенко в день рождения вышла в полуфинал в Мадриде на отказе соперницы

Арина Соболенко в день рождения вышла в полуфинал в Мадриде на отказе соперницы
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала соперницей россиянки Анастасии Павлюченковой в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Пятая сеяная Соболенко вышла в полуфинал на отказе соперницы — 13-й ракетки турнира Элисе Мертенс из Бельгии. В свой день рождения Соболенко выиграла у Мертенс первый сет со счётом 6:1, а, уступая во второй партии 0:4, бельгийка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы левого бедра.

Теннисистки провели на корте 59 минут. Соболенко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала все четыре брейк-пойнта. Мертенс подала один эйс, четыре раза ошиблась на подаче и не сумела использовать ни одну из трёх возможностей взять подачу соперницы.

Мадрид (ж). 1/4 финала
05 мая 2021, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		4  
1 		0  
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021