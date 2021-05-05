Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
В четвертьфинале Павлюченкова и Остапенко в двух сетах обыграли российский дуэт Елена Веснина/Вера Звонарёва со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
Остапенко и Павлюченкова дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 5 из 9 брейк-пойнтов. Веснина и Звонарёва не подали ни одного эйса, один раз ошиблись на подаче и использовали 4 брейк-пойнта.
Соперницы Остапенко и Павлюченковой по полуфиналу определятся позже.
Ранее сегодня Павлюченкова вышла в полуфинал турнира в Мадриде в одиночном разряде и встретится с белоруской Ариной Соболенко.
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