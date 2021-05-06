Даниил Медведев: когда я проигрываю матч, то иду в «Макдоналдс»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей любви к фастфуду.
«Когда я проигрываю матч или заканчиваю турнир, то иду в «Макдоналдс». Мне нравится «Макдоналдс», потому что в России он действительно классный. В США и Европе он гораздо менее хорош. Потом сильно жалею, что сходил туда, но это своего рода детская мечта. Когда другие проигрывают, они, я не знаю, едят, например, мороженое, я же ем фастфуд.
Я всегда говорил, что до 21 года, если не ошибаюсь, не уделял много внимания мелким деталям. Я мог наслаждаться жизнью, потому что просто думал, что это не повлияет на мой теннис. Когда пожертвовал теннису свою жизнь, когда мне был 21 год, то сказал: «Хорошо, я лягу спать рано, я буду хорошо питаться». Если бы у меня был выходной, я бы не пошёл пешком 10 километров до пляжа. Я бы отдохнул и подготовился к тренировке на следующий день. Вот тогда-то и пришли результаты, так что я не жалею об этом», — приводит слова Медведева ATP.
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