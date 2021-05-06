Алкарас Гарфия: когда мы встретимся с Надалем в следующий раз, я буду знать, как играть

18-летний испанский теннисист Карлос Алкарас Гарфия прокомментировал поражение от соотечественника Рафаэля Надаля в матче второго круга на турнире в Мадриде со счётом в двух сетах 1:6, 2:6.

«Думаю, я мог бы сделать больше в этом матче, но, в конце концов, это Рафа. Играть против Рафы в первый раз всегда нелегко. В первый или в сотый раз – это всегда нелегко. Но, если честно, возможность сыграть против Рафы – это нечто особенное.



Думаю, когда мы встретимся в следующий раз, всё будет совершенно по-другому. Я лучше буду знать, как играть и как вести себя на корте. Думаю, в этот раз мне хотелось слишком быстро заканчивать розыгрыши. В какой-то момент я даже забыл, что по ту сторону сетки Рафа, а он возвращал мяч за мячом. Я мог бы быть терпеливее. Но для меня это незабываемый опыт.



Этот матч многому меня научил, потому что я должен знать, как справляться с трудностями и как играть против таких теннисистов. Это сложные матчи, сильные теннисисты, и я должен научиться против них играть. Думаю, если бы я мог играть больше таких матчей, я бы быстрее рос как теннисист», — приводит слова Алкараса ATP.

Рафаэль Надаль с победы стартовал на «Мастерсе» в Мадриде