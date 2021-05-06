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Медведев, Рублёв и Хачанов представят Россию на турнире в Галле

Медведев, Рублёв и Хачанов представят Россию на турнире в Галле
Теннис / ATP 0

Журналист Михал Самульски на своей странице в «твиттере» опубликовал список теннисистов, которые выступят на турнире категории ATP500 в Галле (Германия).

Среди них швейцарец Роджер Федерер, который 10 раз становился победителем этого турнира, представитель Германии Александр Зверев, Кей Нисикори из Японии, Давид Гоффен (Бельгия) и Роберто Баутиста-Агут из Испании.

Россию представят три теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Турнир в Галле является травяным и пройдёт с 14 по 20 июня. В 2020 году турнир был отменён в связи с пандемией коронавируса. А в 2019 году победителем стал Роджер Федерер. В финальном матче он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:6, 6:1.

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