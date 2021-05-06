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Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в третьем круге турнира в Мадриде

Тарпищев отреагировал на поражение Медведева в третьем круге турнира в Мадриде
Теннис / ATP 0
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал проигрыш россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира в Мадриде (Испания).

«Медведев очень много пропустил из-за коронавируса: отсюда небольшая детренированность и отсутствие чистоты в игре. На задней линии Даниил играл с очень большими ошибками, проигрывал розыгрыши со второй подачи… Наш теннисист почти не тренировался, а уровень игры сейчас такой, что разница между десяткой и тридцаткой лучших не такая большая.

В поражении Медведева нет ничего сверхъестественного. К тому же грунт — не самое любимое покрытие Дани. Всё закономерно. На данный момент идёт подготовительный период к «Ролан Гаррос». Самое главное — не форсировать события и всё у Даниила будет нормально», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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