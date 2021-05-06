Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде

Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину.

Для победы Гарину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Кристьяна. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Медведев выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (0 из 1). Его соперник Гарин шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.

Мадрид (м). 3-й круг
06 мая 2021, четверг. 13:45 МСК
Кристьян Гарин
25
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
4 		7 7 1
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев, Рублёв и Хачанов представят Россию на турнире в Галле
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021