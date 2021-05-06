Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде (Испания). В матче третьего круга он проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину.
Для победы Гарину потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1 в пользу Кристьяна. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.
Медведев выполнил четыре эйса, совершил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта (0 из 1). Его соперник Гарин шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Гарин поспорит с победителем встречи между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдёт 9 мая.
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