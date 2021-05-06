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«Моя жизнь никогда не ограничивалась одним теннисом». Надаль рассказал о своих интересах

«Моя жизнь никогда не ограничивалась одним теннисом». Надаль рассказал о своих интересах
Теннис / ATP 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих интересах помимо тенниса.

«Моя жизнь никогда не ограничивалась одним лишь теннисом. Я часто посещал вечеринки, гонял на пляж, играл в футбол. Много раз ходил в кино, обедал с семьёй и друзьями», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».

Надаль — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». Испанец 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Рафаэль является также обладателем карьерного «Золотого шлема».

Напомним, сегодня, 6 мая, Рафаэль встречался с представителем Австралии Алексеем Попыриным в третьем раунде турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Со счётом 6:3, 6:3 Надаль одолел соперника и вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Александр Зверев (Германия).

Надаль вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде, в двух сетах одолев Попырина
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