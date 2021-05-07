«Чао из Рима». Свитолина поделилась совместной фотографией с Монфисом у частного самолёта

Украинская теннисистка Элина Свитолина на своей официальной странице в «Твиттере» разместила новую фотографию с французом Гаэлем Монфисом, которая была сделана недалеко от частного самолёта.



«Чао из Рима», — подписала фото Свитолина.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Элины Свитолиной в «Твиттере».

Напомним, в конце февраля 2021 года теннисисты объявили о принятии решения «сделать перерыв в отношениях» и заблокировали общий аккаунт в «Инстаграме». До этого они встречались два года, во время которых также заявляли о расставании, однако впоследствии снова сходились. В начале апреля пара прервала паузу в отношениях. А вскоре после этого Свитолина и Монфис объявили о своей помолвке.