Попырин: Надаль не делал ничего особенного, я рискнул, и сразу посыпались ошибки

Представляющий Австралию теннисист Алексей Попырин прокомментировал своё поражение в матче третьего круга турнира в Мадриде от испанца Рафаэля Надаля со счётом 3:6, 3:6. После игры Надаль сказал, что 21-летнего Алексея ждёт блестящее будущее.
«Это действительно здорово. Этот комментарий заставил меня улыбаться. Это привилегия — играть против такого игрока, как он, а получить от него комплимент — ещё большая награда. Я благодарен и, надеюсь, смогу проверить его немного больше в следующий раз, когда мы будем играть, потому что уверен, что следующий раз будет.
Он не делал ничего особенного на протяжении всего матча, но в середине первого сета я подумал, что нужно рискнуть, и сразу посыпались ошибки. Я в какой-то степени подарил ему матч, но это связано с недостатком опыта. Сделаю из этого правильные выводы. Он — один из величайших игроков всех времен. После того как я выиграл семь очков на старте матча, Надаль сразу же полностью изменил свою тактику, усилив бэкхенд и начав меня поддавливать. У него это получилось. Но в следующий раз я не попаду в эту ловушку, а сосредоточусь на том, что мне нужно сделать. Я понял, что мне не нужно бояться ввязываться с ним в розыгрыши», — приводит слова Попырина The West Australian.
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