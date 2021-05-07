Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

ATP собирается ослабить антиковидные ограничения для игроков

ATP собирается ослабить антиковидные ограничения для игроков
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

ATP планирует ослабить ограничения на турнирах, введённые для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Daily Mail со ссылкой на документы организации.

Послабления вступят в силу 17 мая. Теннисисты будут проходить тест на коронавирус не каждые четыре дня, а каждые два, вместо ПЦР-анализов вводятся экспресс-тесты на антитела. Такое учащение позволит разрешить игрокам посещать рестораны, ходить в магазины и парикмахерские, а также останавливаться за пределами турнирных отелей. Однако запрет на посещение баров, концертов и других мероприятий с большим количеством людей остаётся в силе. В планах освободить от сдачи анализов привившихся от коронавируса игроков.

Но ограничения, установленные странами, в которых проходят турниры, будут иметь приоритет. Таким образом, если они окажутся строже новых правил ATP, то игроки должны следовать именно им.

Надаль — о Попырине: он будет на высоких позициях в рейтинге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021