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Стаховский: Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия

Стаховский: Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия
Теннис / ATP 0

Украинский теннисист Сергей Стаховский возмущён условиями размещения на грядущем «Ролан Гаррос».

«Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия… Вы должны заплатить за тренера, который будет проживать в вашем номере. Просто напоминаю, что «Ролан Гаррос» стартует через две недели, и нет никаких признаков изменения призовых. Я думаю, мы все понимаем, что они не увеличиваются», — написал Стаховский в своём "твиттере".

Согласно антиковидным правилам и ограничениям все игроки должны будут остановиться в одном из двух предложенных официальных отелей. Частные дома снимать запрещено. Французская федерация тенниса оплатит только синглы для самих игроков. Если они хотят проживать с сопровождающими их лицами, они сами должны покрыть эти расходы.

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