Стаховский: Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия

Украинский теннисист Сергей Стаховский возмущён условиями размещения на грядущем «Ролан Гаррос».

«Французская федерация тенниса выходит на новый уровень сумасшествия… Вы должны заплатить за тренера, который будет проживать в вашем номере. Просто напоминаю, что «Ролан Гаррос» стартует через две недели, и нет никаких признаков изменения призовых. Я думаю, мы все понимаем, что они не увеличиваются», — написал Стаховский в своём "твиттере".

Согласно антиковидным правилам и ограничениям все игроки должны будут остановиться в одном из двух предложенных официальных отелей. Частные дома снимать запрещено. Французская федерация тенниса оплатит только синглы для самих игроков. Если они хотят проживать с сопровождающими их лицами, они сами должны покрыть эти расходы.

ATP собирается ослабить антиковидные ограничения для игроков