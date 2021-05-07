«Рад, что быстро восстанавливаюсь после COVID-19». Медведев опубликовал фото из Мадрида
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» снимки, посвящённые его выступлению на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Второй сеяный Медведев, только вернувшийся в тур после того, как переболел коронавирусом, выбыл с турнира в третьем круге, где в трёх сетах проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.
Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.
«Я продолжу тренироваться и прилагать все усилия для победных матчей. Очень рад, что получается достаточно быстро восстанавливаться после COVID-19. Надеюсь, буду себя чувствовать всё лучше и лучше как на корте, так и вне его. Спасибо Мадриду, увидимся в следующем году», — добавил Медведев в описании к посту.
Медведев вновь станет второй ракеткой мира после поражения Надаля в четвертьфинале Мадрида
«Нельзя повредить грунт, он и так испорчен!» Медведев швырял ракетку, но всё же победил
Россиянин впервые выиграл на «Мастерсе» в Мадриде. Неужели наш чемпион, наконец, «подружится» с грунтом?
Рекомендуем вам
- 7 мая 2021
-
22:05
-
21:28
-
21:20
-
20:45
-
19:46
-
19:34
-
19:13
-
18:45
-
18:21
-
17:51
-
17:33
-
17:11
-
16:58
-
16:34
-
16:12
-
15:18
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
-
00:32
-
00:08
- 6 мая 2021
-
23:41
-
23:16
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:38
-
20:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам