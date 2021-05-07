«Рад, что быстро восстанавливаюсь после COVID-19». Медведев опубликовал фото из Мадрида

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» снимки, посвящённые его выступлению на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Второй сеяный Медведев, только вернувшийся в тур после того, как переболел коронавирусом, выбыл с турнира в третьем круге, где в трёх сетах проиграл представителю Чили Кристьяну Гарину со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 1:6.

Публикация доступна в «инстаграме» Даниила Медведева.

«Я продолжу тренироваться и прилагать все усилия для победных матчей. Очень рад, что получается достаточно быстро восстанавливаться после COVID-19. Надеюсь, буду себя чувствовать всё лучше и лучше как на корте, так и вне его. Спасибо Мадриду, увидимся в следующем году», — добавил Медведев в описании к посту.

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