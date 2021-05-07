CAS отклонил вторую апелляцию Даяны Ястремской на решение об отстранении за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил вторую апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской на решение специально созванного Независимого трибунала об отстранении украинки. Об этом сообщила пресс-служба Международной теннисной федерации (ITF).

Таким образом, Ястремская не сможет выступать на турнирах до окончательного разрешения её дела. Суд по делу украинской теннисистки запланирован на вторую половину мая.

Первую апелляцию украинки CAS отклонил в феврале 2021 года.

Напомним, Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа.

Ястремская в очередной раз безуспешно попыталась обжаловать своё отстранение от тенниса