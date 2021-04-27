Ястремская в очередной раз безуспешно попыталась обжаловать своё отстранение от тенниса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в очередной раз обжаловала своё отстранение от соревнований, сообщает в своём «твиттере» журналист Бен Ротенберг.



Второе ходатайство Ястремской об отмене временного отстранения, наложенного на неё 7 января 2021 года в соответствии со статьёй 8.3.1(с) теннисной антидопинговой программы, было отклонено председателем независимого трибунала, собранного для рассмотрения данного дела.



Решение было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Ястремской, однако CAS отклонил данную апелляцию, поэтому украинская теннисистка не имеет права участвовать в турнирах до окончательного принятия решения по делу. В частности, она пропустит турнир WTA в Мадриде.



Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. В пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа.

Даяна Ястремская, подозреваемая в употреблении допинга, подала апелляцию в CAS