Ястремская в очередной раз безуспешно попыталась обжаловать своё отстранение от тенниса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в очередной раз обжаловала своё отстранение от соревнований, сообщает в своём «твиттере» журналист Бен Ротенберг.
Второе ходатайство Ястремской об отмене временного отстранения, наложенного на неё 7 января 2021 года в соответствии со статьёй 8.3.1(с) теннисной антидопинговой программы, было отклонено председателем независимого трибунала, собранного для рассмотрения данного дела.
Решение было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) Ястремской, однако CAS отклонил данную апелляцию, поэтому украинская теннисистка не имеет права участвовать в турнирах до окончательного принятия решения по делу. В частности, она пропустит турнир WTA в Мадриде.
Даяна Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. В пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа.
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