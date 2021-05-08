«Какая красотка!» Подписчики оценили фото венгерки Бабош в купальнике
Венгерская теннисистка Тимя Бабош разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме», где она изображена в купальнике.
«Пытаюсь приманить лето», — подписала фото Тимя.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Бобош в «Инстаграме».
Подписчики оценили фото теннисистки. Вот что они написала в комментариях:
«Ах, какая женщина!»
«Просто прекрасна».
«Какая красотка!»
«Очаровательна».
27-летняя Бабош — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, финалистка шести турниров «Большого шлема» (четыре раза в парном разряде и два раза в миксте), победительница трёх Итоговых турниров в парном разряде, победительница 27 турниров WTA (из них три в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в парном разряде.
«С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой!» Как из Марии Шараповой хотели сделать левшу
Почему российская чемпионка так и осталась правшой, и каким образом гороскоп в журнале повлиял на это.
Софья Кенин прекратила тренироваться под руководством отца
Рекомендуем вам
- 8 мая 2021
-
10:30
-
10:11
-
09:26
-
00:42
-
00:00
- 7 мая 2021
-
23:35
-
23:20
-
23:09
-
22:45
-
22:05
-
21:28
-
21:20
-
20:45
-
19:46
-
19:34
-
19:13
-
18:45
-
18:21
-
17:51
-
17:33
-
17:11
-
16:58
-
16:34
-
16:12
-
15:18
-
14:39
-
14:11
-
13:00
-
11:49
-
11:35
-
11:14
-
10:53
-
10:14
-
09:45
-
00:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам