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«Какая красотка!» Подписчики оценили фото венгерки Бабош в купальнике

«Какая красотка!» Подписчики оценили фото венгерки Бабош в купальнике
Теннис / WTA 0

Венгерская теннисистка Тимя Бабош разместила новое фото на своей странице в «Инстаграме», где она изображена в купальнике.

«Пытаюсь приманить лето», — подписала фото Тимя.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Бобош в «Инстаграме».

Подписчики оценили фото теннисистки. Вот что они написала в комментариях:

«Ах, какая женщина!»

«Просто прекрасна».

«Какая красотка!»

«Очаровательна».

27-летняя Бабош — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, финалистка шести турниров «Большого шлема» (четыре раза в парном разряде и два раза в миксте), победительница трёх Итоговых турниров в парном разряде, победительница 27 турниров WTA (из них три в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

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