«С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой!» Как из Марии Шараповой хотели сделать левшу

Почему российская чемпионка так и осталась правшой, и каким образом гороскоп в журнале повлиял на это.

Мы уже рассказывали, что в мире тенниса природный правша или левша не всегда играет своей ведущей рукой. Так, например, Надаль ест и пишет правой рукой, но для тенниса он самый гениальный левша. А вот россиянка Мария Шарапова, наоборот, в жизни некоторые вещи делает левой рукой, но ракетку всю карьеру держала в правой. Впрочем, был момент в её жизни, когда она могла поменять рабочую руку. Расскажем, как из Марии Шараповой пытались сделать левшу и почему это не получилось.

«Я правша, но играю другой рукой». Миф, который преследует Рафаэля Надаля всю карьеру Король грунта и его дядя безуспешно пытаются опровергнуть байку о том, как из испанца специально делали левшу.

Когда Мария Шарапова ещё занималась в знаменитой академии Боллетьери, расположенной во Флориде, отец будущей чемпионки Юрий убедил себя в том, что его дочь по природе левша и должна была играть в теннис именно левой рукой. «С рабочей левой рукой ты будешь непобедимой! – говорил он Марии. – Тебе надо стать левшой. И у нас есть пока ещё время всё исправить. Вопрос только в желании». Как пишет Шарапова в своей автобиографии, посещая Сочи, её отец даже специально разыскал её первого тренера Юрия Юдкина и задал ему прямой вопрос: «Как ты мог это пропустить? Разве ты не видел, что у неё левая рука рабочая?» «Когда она появилась на корте, то била мяч правой рукой. Значит, рабочая у неё была правая. Никто не знает пятилетнюю девочку лучше, чем она сама», — защищался Юдкин. Но Юрия Шарапова было не остановить.

Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.

Отец юной теннисистки обратился к тогдашнему тренеру Марии Роберту Лэнсдорпу с предложением поменять ей рабочую руку. Наставник не стал возражать: «Ты, Мария, действительно могла бить левой рукой. – Много лет спустя рассказал Марии её тренер о разговоре с Юрием Шараповым. – Твоя способность наносить форхенд левой рукой делает твой двуручный бэкхенд правши очень естественным. У людей редко обе руки бывают рабочими. Чтобы добиться этого, надо много тренироваться. А у тебя так было с первого дня, когда я тебя увидел. Поэтому я ответил твоему отцу: «А почему бы не попробовать?» Всё своё свободное время Юрий Шарапов проводил, наблюдая за игрой Моники Селеш и Ян-Майкла Гэмбилла. Он хотел, чтобы Мария играла как они, совершая удары двумя руками с обеих сторон.

Как выглядела 16-летняя Мария Шарапова. У юной теннисистки была отличная растяжка Тренировки Шараповой и Азаренко, победа юной Хингис и коронный бэкхенд Вавринки на детских видео.

По словам Шараповой, сначала она играла как чистая левша – форхенд наносился рабочей левой рукой, а бэкхенд – двумя руками справа. А когда стало понятно, что ей не хватало силы рук, Мария перешла на удары двумя руками из всех позиций, так же, как играли Селеш и Гэмбилл. Все были довольны. Кроме Ника Боллетьери. Он считал, что тренеры академия потратили очень много времени на форхенд, который Шарапова наносила правой рукой и на бэкхенд, который она выполняла двумя руками, а теперь нужно было начинать всё сначала. К тому же и сама Мария окончательно запуталась. «Перепуталось всё не голове. Запуталось моё тело. Юг стал севером, а перед – задом. Руки и ноги, ступни и кисти рук – я не знала, что с ними делать». Так продолжалось три или четыре месяца – в это время Юрий Шарапов записывал тренировки Марии, а потом без конца изучал их. Для 12-летней девочки приближался момент выбора. «Как бы выглядела моя жизнь, если бы я была левшой? Может быть, хуже, а может быть, лучше. Маккинрой, Коннорс, Лэйвер – все они левши. Мне надо было принимать решение».

Как выглядели Шарапова и Федерер в 15 лет, а также юные Надаль, Возняцки и Циципас Тренировка Шараповой с Боллеттьери, брошенные ракетки Федерера и первые автографы Надаля на детских видео.

Однажды Ник Боллетьери не выдержал и заявил: «Послушайте! Правша или левша – Марию ждёт оглушительный успех. Но вам надо на чём-то остановиться. Иначе она будет середнячком, играя в обеих ипостасях, и ничего не добьётся ни как левша, ни как правша». Мария не знала, что сказать, на неё свалился груз ответственности за решение, к которому она была не готова. «Я была опустошена. Мне было всего двенадцать лет, и я должна была сделать выбор, который мог повлиять на всё моё будущее. Я просто плакала, когда пришла домой». Юрий Шарапов всерьёз испугался, что этот эксперимент со сменой руки мог довести его дочь до нервного срыва. Все понимали, что пора с этим заканчивать. В конце концов, решение было принято. Но кто его принял? Мария Шарапова считает, что она, а её отец уверен, что это был знак судьбы.

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Мария уже тогда кричала на корте как взрослая А Анна Курникова после победы на детском турнире танцевала с испанцем Ферреро, который отверг Шарапову.

«Я проводила день за днём, обдумывая, принимая решение, а потом изменяя его. Левша или правша? Правша или левша? Быть иль не быть? Папа с мамой приходили на корт и записывали мою игру с разных точек, пытаясь помочь мне обдумать решение со всех сторон. В конце концов, я решила остаться с тем, что я уже знала, остаться такой, какая я есть и какой была всегда. Я правша. Если бы мне было семь, а не двенадцать лет, тогда, может быть, я сделала бы другой выбор. Но если я поменяю руки в возрасте двенадцати лет, то мне действительно придётся начинать всё сначала. И я сказала папе, Нику и Роберту: «Я всегда была правшой. Ей я и останусь».

Как выглядели Курникова и Шарапова в 13 лет. Зрители и тогда не могли оторвать от них глаз Болбой Федерер, истерика Джоковича, косички сестёр Уильямс, первое интервью с Сафиным – какими были звёзды тенниса в детстве.

Впрочем, Юрий Шарапов, вспоминая эту историю, рассказывает, что дело было вовсе не так. «Как можно было позволить ребёнку принимать такое серьёзное решение?» – говорит отец чемпионки. По его словам, он понимал, что выбор зависит от него, но всё время колебался и откладывал решение. И вот как-то раз совершенно случайно наткнулся на журнал со страничкой гороскопов. Много позже он признался дочери, что после прочтения этой колонки он больше не сомневался, какой рукой должна играть его дочь: «В этом гороскопе было написано, чёрным по белому, клянусь тебе, Мария, это чистая правда, следующее: у первого номера в мире среди женщин будут инициалы М. и Ш., и она будет правшой».

Тест. Как хорошо вы знаете самую успешную российскую теннисистку Марию Шарапову? Легендарной российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 33 года.

Так будущая российская чемпионка Мария Шарапова осталась теннисной правшой и действительно спустя 6 лет возглавила мировой рейтинг. Однако эти эксперименты со сменой руки всерьёз повлияли на игру Шараповой.

«Прежде всего, мой бэкхенд действительно стал лучше. В старые времена тренер привязывал правую руку молодого баскетболиста у него за спиной для того, чтобы разработать его левую. Нечто похожее произошло и со мной: всё это время, что я играла как левша, помогло мне и улучшило мой бэкхенд. Как говорит Роберт, он стал моим оружием. Слева по линии – это мой любимый удар. Может быть, потому что по природе я (не исключаю) левша, я могу бить этот удар весь день».

Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне Юная Мария Шарапова неожиданно для всех победила на Уимблдоне-2004 и заставила рыдать саму Серену Уильямс. Американка ей этого не простила.

Кроме того, в игре Шараповой были моменты, когда она, пытаясь догнать мяч, уходящий в левый от себя угол, на ходу перекладывала ракетку из правой руки в другую и успевала наносить как левша. Но, конечно, далеко не всегда такое решение приносило ей нужный результат. Ещё стоит отметить, что после операции на правом плече в 2008 году у Марии был длительный восстановительный период, и какое-то время она проводила тренировки, держа ракетку в левой руке, пока правая заживала.