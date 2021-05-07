Софья Кенин прекратила тренироваться под руководством отца

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин объявила в «Инстаграме», что больше не будет тренироваться под руководством своего отца Александра.
Публикация доступна в «инстаграме» Софьи Кенин.
«Всем привет, хотела сообщить, что спустя много лет совместной работы я приняла решение расстаться с отцом в качестве тренера. Это было непросто, ведь мы разделили много прекрасных моментов вместе и добились большого успеха. Я всегда буду бесконечно благодарна отцу за жертвы, на которые он пошёл ради меня, и вклад, который он сделал, чтобы привести меня туда, где я сейчас нахожусь. С нетерпением жду будущего и создания новой команды в ближайшие недели. Также жду возвращения на корт в Риме», — написала американка.
Турнир категории WTA-1000 в Риме (Италия) пройдёт в период с 10 по 16 мая.
22-летняя Кенин — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной США, победительница турниров WTA.
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