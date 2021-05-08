Потапова вышла в финал квалификации турнира в Риме, обыграв Гаспарян на тай-брейке

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/2 финала со счётом 6:4, 7:6 (7:1) она обыграла соотечественницу Маргариту Гаспарян.



Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница, занимающая 98-е место в рейтинге WTA, не выполнила ни одного эйса, 6 раз ошибалась на подаче и использовала 5 шансов из 8 взять подачу Потаповой.



За право выйти в основную сетку турнира Анастасия поборется с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Бернарда Пера (США)



Турнир в Риме, пройдёт с 10 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Симона Халеп.

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