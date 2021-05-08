Арина Соболенко испугалась залпа конфетти на церемонии вручения трофея в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в забавную ситуацию на церемонии вручения победного трофея турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Соболенко, поднявшись на пьедестал с кубком в руках, не ожидала столь громкого залпа конфетти и не на шутку испугалась резкого звука. Такая же реакция была и у первой ракетки мира австралийки Эшли Барти, которая стояла неподалёку. Курьёзный момент попал в трансляцию.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» турнира в Мадриде. Право на видео принадлежат WTA.

В финале соревнований в Мадриде 23-летняя Соболенко в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4, тем самым завоевав 10-й титул WTA в карьере и первый на грунте. В понедельник, 10 мая, Соболенко впервые станет четвёртой ракеткой мира.

Арина Соболенко станет четвёртой ракеткой мира после титула в Мадриде