Арина Соболенко испугалась залпа конфетти на церемонии вручения трофея в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в забавную ситуацию на церемонии вручения победного трофея турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Соболенко, поднявшись на пьедестал с кубком в руках, не ожидала столь громкого залпа конфетти и не на шутку испугалась резкого звука. Такая же реакция была и у первой ракетки мира австралийки Эшли Барти, которая стояла неподалёку. Курьёзный момент попал в трансляцию.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» турнира в Мадриде. Право на видео принадлежат WTA.
В финале соревнований в Мадриде 23-летняя Соболенко в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4, тем самым завоевав 10-й титул WTA в карьере и первый на грунте. В понедельник, 10 мая, Соболенко впервые станет четвёртой ракеткой мира.
Арина Соболенко станет четвёртой ракеткой мира после титула в Мадриде
«Не хочу быть ни 5-й, ни 10-й. Только первой!» Забавные истории из детства Арины Соболенко
Судя по рассказам мамы и первого тренера белорусской теннисистки, она не остановится на 4-м месте рейтинга WTA.
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