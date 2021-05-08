Арина Соболенко станет четвёртой ракеткой мира после титула в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обновит личный рейтинговый рекорд и в понедельник, 10 мая, станет четвёртой ракеткой мира. Ранее высшим достижением 23-летней Соболенко было седьмое место.

Повысить позицию в рейтинге WTA белоруске позволила победа в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), где она в трёх сетах обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Таким образом Арина сравняла счёт в личных встречах с Барти — 4:4.

Для Соболенко это 10-й титул в карьере на уровне WTA, но при этом первый на грунтовом покрытии.

Также отметим, что в чемпионской гонке WTA Соболенко поднимется на третье место и будет уступать вице-лидеру гонки японке Наоми Осаке всего 43 очка.