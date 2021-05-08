Арина Соболенко станет четвёртой ракеткой мира после титула в Мадриде
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обновит личный рейтинговый рекорд и в понедельник, 10 мая, станет четвёртой ракеткой мира. Ранее высшим достижением 23-летней Соболенко было седьмое место.
Повысить позицию в рейтинге WTA белоруске позволила победа в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), где она в трёх сетах обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 6:0, 3:6, 6:4. Таким образом Арина сравняла счёт в личных встречах с Барти — 4:4.
Для Соболенко это 10-й титул в карьере на уровне WTA, но при этом первый на грунтовом покрытии.
Также отметим, что в чемпионской гонке WTA Соболенко поднимется на третье место и будет уступать вице-лидеру гонки японке Наоми Осаке всего 43 очка.
Арина Соболенко взяла 10-й титул WTA, обыграв Эшли Барти в финале турнира в Мадриде
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