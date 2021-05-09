Первая победа Зверева в матче с Тимом за последние три года. Видеообзор

Вчера, 8 мая, в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) встречались немецкий теннисист Александр Зверев и представитель Австрии Доминик Тим. Встреча продолжалась два сета и завершилась победой Александра со счётом 6:3, 6:4.
Зверев выполнил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. Тим, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил 3 ошибки на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу соперника.
Зверев обыграл Тима и вышел в финал «Мастерса» в Мадриде
Победа Зверева в матче с Тимом стало для него первой за последние три года. За титул Александр поборется с итальянским теннисистом Маттео Берреттини. В активе Зверева уже есть победа в финале «Мастерса» в Мадриде, немец добился её в 2018 году, обыграв того же Тима со счётом 6:4, 6:4.
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