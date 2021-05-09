Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, вырвав титул у Берреттини

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев взял титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Для Зверева это 15-я победа на турнирах уровня ATP в одиночном разряде и вторая в столице Испании. Первый титул в Мадриде он взял в 2018 году, обыграв австрийца Доминика Тима.

В решающем матче Зверев в трёх сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом в трех сетах 6:7 (8:10), 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты.

Пятый сеяный Зверев 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Берреттини (8) — 7 эйсов, 1 невынужденная ошибка и 1 спасённый брейк-пойнт из 3.

За победу на турнире 24-летний Зверев получит более € 315 тыс. и 1 тыс. рейтинговых очков.